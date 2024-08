Genoa-Inter le ultime dagli allenamenti Asllani abbassa i ritmi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sabato alle ore 18.30 si giocherà la prima partita di campionato di questa stagione per Simone Inzaghi. In programmaallo stadio Marassi, leda Tuttosport.alle ore 18.30 questo sabato: si comincia dallo stadio Marassi alla ricerca della conferma in campionato e del bis per lo Scudetto. L’obiettivo è complicato da centrare, complicatissimo se si guarda alla storia recente. Nessuno è più riuscito a dare continuità dopo la Juventus: prima l’poi Milan e Napoli hanno fallito la possibilità di vincere due edizioni della Serie A consecutive. Adesso c’è un’altra chance per i nerazzurri, che iniziano da Genova in una trasferta piuttosto difficile. Ad Alberto Gilardino mancano i tasselli importanti in attacco, ossia Mateo Retegui venduto all’Atalanta e Albert Gudmundsson per un problema muscolare.