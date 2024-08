Ferragosto con l' afa Ma nel weekend arriva la pioggia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - È in arrivo una fase più fresca e instabile sull'Italia, dopo il caldo inteso degli ultimi giorni. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'Italia continua a godere di condizioni prevalentemente stabili e asciutte ma alcune correnti umide e instabili di origine atlantica stanno influenzando il Mediterraneo, causando temporali a sviluppo pomeridiano. Il clima rimane comunque tipicamente estivo, con temperature generalmente superiori alla media stagionale, ma non ancora a lungo. Entro il fine settimana, "la nostra penisola risentirà dell'arrivo di una saccatura depressionaria che andrà a isolarsi formando una goccia fredda in quota. Questa si sposterà sul Mediterraneo centrale entro l'avvio della prossima settimana, determinando un significativo calo delle temperature in Italia con valori al di sotto delle medie stagionali.