È morta Gena Rowlands l’attrice da Oscar aveva 94 anni

(Di giovedì 15 agosto 2024), la cui carriera nell’industria del cinema hollywoodiano ha attraversato oltre sei decenni, èall’età di 94. Laè deceduta nella sua casa di Indian Wells, in California, circondata dalla famiglia, secondo quanto riporta da Variety, che cita l’ufficio dell’agente del figlio, il regista Nick Cassavetes. Non sono ancora note le cause del decesso delcandidata agliper “A woman under the influence” (1974) e “Gloria” (1980), entrambi diretti dall’ex marito e regista John Cassavetes, morto nel 1989.A giugno il figlio, anch’egli regista, ha reso noto che la madre soffriva di Alzheimer in un’intervista rilasciata a Weekly Entertainment, in cui ripercorreva il loro lavoro insieme sul set di “Le pagine della nostra vita”, film in cui la Rowland interpretava una donna affetta da Alzheimer.