Come Kate Middleton ha calmato l’ansiosa regina Camilla con gesto rassicurante

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lahanno creato un legame molto stretto. Quando l’attuale Principessa del Galles è entrata a far parte della famiglia reale,l’ha sostenuta pienamente e le ha persino dato alcuni importanti consigli prima del suo matrimonio con il Principe William. Nel frattempo,non ha seguito tutti i consigli, ma questo non sembra aver fatto la differenza, visto che lei e William sono “più forti che mai” insieme. Gli ultimi anni sono stati incredibilmente impegnativi per la famiglia reale. Sono iniziati con la scomparsa dellaElisabetta II nel 2022. Dopo che la faida tra Harry e Meghan ha raggiunto un nuovo livello con l’uscita del libro “Spare” del Duca quest’anno, la diagnosi di cancro die Re Carlo è stata molto dura per tutti loro. Si dice che laabbia sostenutoin questo periodo difficile.