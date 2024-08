Calciomercato Milan Luka Jovic è una garanzia e basta lui | Ibrahimovic ne è convinto!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 agosto 2024)non sarà ceduto. La società crede in lui, primo fra tutti ne èZlatanAvanti con. Avanti con chi la butta sempre dentro. È successo ultimamente contro il Barcellona. Si è ripetuto con la solita facilità anche contro il Monza. Sempre lì, sempre al posto giusto al momento giusto. A volte sembra rivedere Filippo Inzaghi. Un vero rapinatore d’area di rigore. Uno di quelli che è meglio avere con sè che contro. Perché al primo errore, alla prima palla lasciata andare lui c’è. Lui ti punisce. Ed è con questa speciale caratteristica che l’ex Real Madrid haPaulo Fonseca che non lo conosceva. E pure Zlatanse possibile. Si perché se è vero che lo conosceva è anche vero che con questa continuità lui non ha mai segnato. Nemmeno, forse, ai tempi migliori.