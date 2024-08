Viva le Olimpiadi Senna a parte! Ci scrive l’ambasciatore francese

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Al direttore - Il Terzo polo: magari quarti!Giuseppe De Filippi Al direttore - I Giochi olimpici hanno rappresentato uno straordinario momento di comunione intorno allo sport, regalandoci momenti di grande intensità grazie agli atleti e alle splendide gare a cui abbiamo assistito. Al di là dello straordinario entusiasmo suscitato tra i francesi, molti media e partner in tutto il mondo hanno lodato la bellezza dei Giochi nel loro complesso e il successo della loro organizzazione. Se a volte si è potuto sentire un giudizio simile anche in Italia, non sono mancate tuttavia critiche ai Giochi, tanto da farli sembrare agli occhi di alcuni come una serie di fallimenti. Un giudizio tanto più sorprendente in quanto non condiviso nella maggioranza degli altri paesi.