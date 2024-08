Un' azienda al femminile cerca una donna per fare vino ma l’annuncio è fuorilegge | Discriminatorio verso l’altro sesso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mentre l'Italia ancora discute sulla declinazionedelle professioni, c'è chi, nelre di dare spazio alle donne nella propria attività, si scontra con le regole di equità di genere. Succede a Montalcino, dove Donatella Cinelli Colombini qualche mese fa ha pubblicato un annuncio di lavoro per trovare una cantiniera. Annuncio che viola una disposizione di legge che mira a tutelare la differenza di genere, discriminando gli uomini. Impossibile non pensare, però, come la realtà con cui abbiamo cheogni giorno racconta di una grande disparità a sfavore delle donne, si tratti di minori spazi professionali, di disomogeneità retributiva, di ostacoli per raggiungere ruoli apicali. Nonostante questo, in Italia è proibitoannunci di lavoro discriminatori, anche quando sono rivolti a una categoria che vive una condizione svantaggiata.