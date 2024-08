Un tetto anti infiltrazioni e riscaldamento a pavimento L’asilo nido è quasi pronto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I tempi sono stati un po’ più lunghi di quelli sperati, ma ora si può tirare un sospiro di sollievo:“Aquilone“ all’inizio di settembre potrà accogliere i suoi piccoli ospiti garantendo il massimo della comodità. A rassicurare tutti ci ha pensato il sindaco Alberto Rossi, che nei giorni scorsi si è recato in via Marzabotto per un sopralluogo. "Siamo all’ultima fase dei lavori - spiega il primo cittadino -. Un intervento importante reso possibile dalla partecipazione al bando del Pnrr che ci ha garto un finanziamento di 500mila euro". Diversi gli interventi previsti nella struttura. Innanzitutto la copertura del, per eliminare il rischio di. Sempre all’esterno si è provveduto alla posa del “cappotto“ per favorire l’isolamento termico. Questo è stato poi rafforzato anche dalla sostituzione di tutti i serramenti.