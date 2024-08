Tennis | Torneo Genova Al via Seyboth Wild Monteiro e Nishikori

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Festeggia 20 anni il Challenger ligure in scena dall'1 all'8 settembre.- Festeggia 20 anni l'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina. Ilinternazionale di, in scena adall'1 all'8 settembre, vedrà al via un top 70 del ranking mondiale, due top 80 e il giapponese K