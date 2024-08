Sanchez | Grazie Inter ma al gol di Frattesi preoccupato per l’Udinese!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è tornato ale oggi si è ri-presentato in conferenza stampa spiegando l’addio all’, l’esperienza in nerazzurro e un particolare sul gol di Davidela scorsa stagione. ADDIO– Alexisspiega il motivo del suo addio all’: «Ero felice, ma anche se mi avessero chiesto di restare un altro anno, avrei comunque deciso di andare via. Sono stati tutti spettacolari con me, e ci tengo a ringraziare tutti a Milano per l’accoglienza e il supporto». Ritorno alnonostante le offerte MERCATO E PAURA! – Alexisparla delle offerte ricevute e svela un aneddoto al gol di un suo ex compagno all’: «Avevo altre offerte sia in Sudamerica che in Italia, ma ho scelto di tornare qui per sentirmi a casa e stare felice. Il mio obiettivo è ritrovare la miglior forma fisica possibile.