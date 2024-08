Real Madrid-Atalanta | la Dea sfida gli Dei con il meglio del Made in Italy in panchina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non succedeva da 14 anni. Era il 2010 quando l’ultima squadra italiana, l’Inter di Mourinho, quella del Triplete, giocava la Supercoppa Europea, partita che mette di fronte i vincitori della Champions League con i vincitori dell’Europa League. E se per vedere vincere la Coppa dalle grandi orecchie a una squadra italiana forse dovremo attendere ancora un po’, una squadra di Serie A porta con fierezza lo stemma dell’Europa League sulla propria casacca. L’ha vinto il primo trofeo europeo della sua storia e lo ha fatto con merito, identità e giocando un grande calcio. Una vittoria che ha permesso ai nerazzurri di regalarsi un biglietto per la serata magica di Vienna contro il, vincitore della Champions League.