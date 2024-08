Pensioni 2025 via quota 103 | ora è 41 Le mosse del governo in vista della Manovra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 –103 addio, arriva41. Con l’inizio del, la flessibilità in uscita non passerà più, con tutta probabilità, dalla possibilità di andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi, ma, a prescindere dall’età, dal raggiungimentosola soglia di 41 anni di attività e di versamenti. Anche se il rovesciomedaglia sarà costituito dal calcolo dell’assegno esclusivamente con il meno vantaggioso sistema contributivo. È questa, insieme con l’utilizzo parzialmente obbligatorioprevidenza complementare per garantirepiù dignitose e meno lontane per i giovani, la principale novità del pacchetto previdenza che la Lega intende far passare in autunno nell’ambitolegge di Bilancio.