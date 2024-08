L’open beta di Mecha BREAK è un successo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Amazing Seasun Games desidera ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato alla Opendidal 2 agosto a oggi, 13 agosto. Il team non ringrazierà mai abbastanza i giocatori per la loro partecipazione e per l’enorme quantità di elogi e back che il gioco ha ricevuto finora. Amazing Seasun è lieta di annunciare che il gioco ha superato oltre 1.000.000 di liste dei desideri su Steam e 2.800.000 registrazioni in tutto il mondo. Al culmine dellacontava oltre 51.000 giocatori contemporanei su Steam e oltre 120.000 sul launcher del gioco in Cina. Grazie al prezioso back ricevuto dai partecipanti alla, Amazing Seasun continuerà a modellare il gioco in modo da poter offrire contenuti ed esperienze di gioco ancora migliori in futuro.uscirà su PC, Xbox Series XS e PlayStation 5 nel 2025.