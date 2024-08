Le regole dell’algoritmo di Netflix che anche le produzioni italiane devono rispettare

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Avetevoi la sensazione diffusa, quando guardate un film su una piattaforma OTT, di averlo già visto da qualche parte o – al massimo – di ritrovare ambientazioni, ritmi, sequenze altrove? Diciamo che non è soltanto una sensazione, ma una affermazione che – in qualche modo – è stata suffragatadall’esperienza di chi, nel mondo del cinema, lavora e opera attivamente. Certo, a livello di produzione non si può parlare di “algoritmo” vero e proprio. Quello, invece, è parte della distribuzione e dei suoi meccanismi, della modalità con cui gli utenti di piattaforme comeo Amazon Prime interagiscono con l’OTT e – su questa base – ottengono suggerimenti di visualizzazione. Che, quindi, non possono non incidere sulle decisioni relative alleda mettere in catalogo, a volte a discapito della qualità.