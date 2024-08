Lavati i marciapiedi di Borgo Giannotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non si ferma neanche ad agosto il ciclo di pulitura e sanificazione di strade eche interessa a rotazione tutto il territorio. Nei giorni scorsi gli operatori hanno accuratamente lavato idi, sia nella parte interna del quartiere che dalla parte che dà sul Brennero. “Il servizio è prioritario per noi perchè comprendiamo che il grande caldo favorisce lo sviluppo di cattivi odori, che sono in molti casi originati dai bisogni di animali – affermano l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi – Amiamo molto gli animali e anche l’amministrazione comunale e l’azienda in generale nutrono lo stesso sentimento, ma da tempo cerchiamo di sensibilizzare i proprietari di animali domestici al rispetto delle elementari norme di convivenza.