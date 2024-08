La moda del rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Questa estate? Torna la folledel tuffo proibito. Anche in Lombardia, giovani e giovanissimi si danno appuntamento a bordo strada, su ponti o cavalcavia per poi buttarsi nel lago o nei corsi d’acqua. Tutto davanti ad amici vocianti e filmanti, per quell’occhio onnipresente del Grande Fratello. Imprese più o menose riprese e trasformate in video per cibare i social, incuranti delle conseguenze. Quel che conta è il brivido di cui alcuni sembra non possano privarsi e la ricerca di "like" e consensi per sentirsi di appartenere a un mondo, a quella cultura dominante che punta sull’apparire e non sulla sostanza. Chi ha successo diventa idolo, imitato per un pugno di clic. C’è chi invoca controlli e multe, ma quel che servirebbe è soprattutto buon senso e maggior rispetto verso noi stessi.