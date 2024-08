Inzaghi riaccende la sua Inter Siamo i Campioni d’Italia in carica Dobbiamo partire con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gian Piero Gasperini, da Bergamo, lancia l’ennesima frecciatona: "Se non ricordo male nessun giocatore del campionato italiano ha mai avuto l’opportunità di disputare la Supercoppa: quattordici fa giocò l’"- In in casa nerazzurra, però, l’attenzione è tutta e solo rivolta all’esordio del 17 agosto in campionato al Luigi Ferraris di Genova. Rossoblù rimaneggiati vista la cessione di Retegui, gli acciacchi di Ekuban e Gudmundsso, le defezioni di Ankeye, Matturro e Marcandalli. Simonerecupera certamente Bastoni, rinuncia anche per il Lecce a De Vrij (out sino a dicembre come noto Buchanan) ma a meno di colpi di scena potrà ridalla ThuLa in attacco con Taremi da valutare. A centrocampo, dove Zielinski è ai box, al fianco dell’intoccabile Barella non è da escludersi una chanche per Frattesi, con Mkhitayran comunque favorito.