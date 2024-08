Investita a 2 anni muore bimba rom Era all’ospedale con la mamma La tragedia si trasforma in caso politico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ladi unadi duedi etnia rom, Esmeralda, morta ieri mattina dopo essere statanel tardo pomeriggio di lunedì da un’auto nel parcheggio dell’ospedale San GiovBosco di Torino sfuggendo alla mano della, è stata per alcune ore unfino a quando è stata ufficialmente smentita la fake news – cavalcata anche dal vice premier Matteo Salvini – che fosse stata travolta da un’auto mentre chiedeva l’elemosina. E invece le due nomadi si trovavano lì per andare a fare visita a un conoscente ricoverato. Le condizioni di Esmeralda erano apparse subito gravissime. Dopo essere stata intubata al pronto soccorso dell’ente ospedaliero – per due volte il suo cuoricino si è fermato – era è stata trasportatapediatrico Regina Margherita, ma dopo alcune ore è spirata senza riprendere conoscenza.