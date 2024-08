In coma per uno zaino Violenta rapina al ritorno dal mare Il bottino? Due spiccioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Torre del Lago (Lucca), 14 agosto 2024 – Una palla rosso fuoco che si tuffa nel. Antonio aveva atteso insieme a un amico l’ora più bella da trascorrere in spiaggia. Quando una leggera brezzolina rinfresca l’aria e ripulisce l’afa. Poi il rientro a casa, la lunga camminata sulla spiaggia libera e sui sentieri sterrati tra Torre del Lago e Marina di Vecchiano. C’è ancora luce e ancora tanta gente in giro, quando i due amici – erano da poco passate le 20 di lunedì sera – vengono aggrediti. Unache si consuma in pochi, drammatici attimi. Ma violentissimi. Massimo B., 64 anni arredatore in pensione resta a terra esanime. Oggi sta lottando disperatamente per restare aggrappato alla vita.