Furti truffe malamovida Al setaccio centro litorale borghi e quartieri residenziali

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono migliaia in questi giorni i visitatori nelle nostre strade e piazze. La Torre di Pisa che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 850 anni di vita è un’icoma mondiale, il sito Unesco richiama frotte di visitatori da tutto il mondo. Che, una volta arrivati in città, devono fare i conti con la piaga deiin auto e degli scippi. Reati sempre in crescendo nel pieno della stagione turistica, per arginare i quali proprio in queste ore sono stati intensificati i controlli con personale in divisa e in borghese, di giorno e nelle ore notturne.