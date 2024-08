Diyala D' Aveni è Head of investments and venture building di Vento e ha una mission | aiutare persone di talento a lanciare imprese in Italia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel tempo libero gioca a tennis, divora libri e pensa al prossimo grande viaggio da fare: ma la sua più grande passione è per il mondo delle startup e dell’innovazione. Oggi,D’è la fondatrice dell’n tech week, il più grande esul tech in, ed èofanddi, l’n chapter di Exors. E tutto è nato da un MBA (Master of Business Administration) dopo una laurea in Economia alla Bocconi e una doppia laurea in Public Policy a Berlino. «Durante il master, in un corso di innovazione, ci fecero provare tutto il percorso che va dall’individuazione di un problema che valga la pena risolvere fino al lancio di una startup. In quel momento, incontrai per la prima volta questo mondo e da allora decisi che rappresentava tutto quello che volevo fare.