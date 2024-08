Calcio Dilettanti Promozione Il Camposanto di Luppi al lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È scattata ieri la quinta stagione di fila indel, ancora affidato a Gianluca. Per l’ex difensore di Bologna e Juve, arrivato in panchina a ottobre 2018, si tratta della settima stagione di fila con la Virtus, nessuno come lui neimodenesi. Dopo la salvezza la società ha confermato gran parte del gruppo (fra gli addii quelli di Pignatti, Ed Darraj e Pregnolato) ripartendo davanti dal tandem Momodu-Tecku da 21 reti. Fra gli innesti Grazia fra i pali, Cehu in difesa, il tandem Bortolazzi-Mortari da Quarantoli e Bahi dal futsal. Amichevole il 21 a Crevalcore. Questa la rosa di, affiancato da Nico Buongiovanni (vice), Giampiero Zamboni e dal preparatore dei portieri Giorgio Bonavita.