Angela Celentano la notizia a 28 anni dalla scomparsa

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono passati 28misteriosadila bimba, che oggi avrebbe 31, svanita nel nulla il 10 agosto del 1996, sul Monte Faito mentre era con la sua famiglia. Per quel caso, rimasto irrisolto, ora la procura chiede la proroga delle indagini per altri 180 giorni a causa della mancanza di risposte da parte della Turchia. Leggi anche: Sharon Verzeni, il compagno Sergio interrogato: cosa ha detto Leggi anche: Pierina Paganelli, la scoperta sul DNA lascia di stucco La proroga La giudice Federica Colucci ha concesso una proroga di altri 180 giorni per continuare le ricerche su quella che è stata definita come “la pista turca”, ovvero un’indagine portata avantiDirezione distrettuale antimafia partenopea a partire dal 2009.