Allo stadio con maglie non originali? Vi cacciamo | la nuova politica dello Sheffield Wednesday per proteggere il proprio brand

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Richiediamo rispettosamente ai tifosi di astenersi dall’indossarette contraffatte durante le partite casalinghe. Chiunque venga trovato a indossare unatta falsa all’interno dell’Hillsborough Stadium potrebbe essere invitato ad andarsene“. Laadottata d– club che milita in Football League Championship (la Serie B inglese) – è chiara: ‘se non indossi un prodotto originale ti‘. Come si legge dal comunicato ufficiale, “i prodotti contraffatti potrebbero avere un impatto diretto sui ricavi del club” e,per questo motivo, “chiediamo che tali prodotti non vengano esposti all’interno”. E non finisce qui: il club starebbe lavorando insieme alle autorità competenti per chiudere ogni tipo di store illegale online.