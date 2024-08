Allerta Iran per le presidenziali americane L’Fbi apre un’indagine per presunte interferenze

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La premessa è che non ci sono prove evidenti e non si conoscono bene i piani. Ma seha deciso di aprirequalcosa sotto c’è. Parliamo dei sospetti tentativi dell’di interferire nelle elezioni statunitensi, che hanno portato l’agenzia a dedicare un dossier apposito lo scorso giugno. Nel mirino ci sarebbero entrambe le campagne, sia quella di Donald Trump sia quella di Kamala Harris, motivo per cui ad entrambi è stata richiesta la massima. Teheran potrebbe trarne vantaggio, entrando in possesso di informazioni più o meno importanti, come sarebbe accaduto a The Donald. Secondo il suo staff gliiani avrebbero passato alla stampa alcuni documenti, ma non sembrerebbe niente di sensibile e, come anticipato, al momento non ci sono evidenze che proverebbero l’accusa.