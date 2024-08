Al via tre cavalli stranieri Attenti a Night Brodde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La freccia del Nord, il cavallo con la valigia e lo svedese di Francia. Questi in sintesi i tredi scena nel Città di Montecatini,, Eclat de Gloire e Bordeaux. Una presenza quella deiesteri che è una costante del grande evento di mezz’agosto. E di questi tempi non è per niente scontato vedere sulle nostre piste trottatori provenienti da oltre confine. Il cavallo più temibile è senza dubbio lo svedese, se non altro per il posto d’onore ottenuto a maggio nel gran premio della Lotteria. Lo svedese come si dice in gergo è un cavallo "che spinge la macchina". Uno dei migliori specialisti della partenza in circolazione. Il sorteggio però non è stato dalla sua parte, perchèha avuto in sorte uno scomodo numero cinque. Una postazione che al Sesana è tra le peggiori.