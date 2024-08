Un miliardo di euro in cinque anni e il ruolo di ambassador per i Mondali 2034 | la folle offerta araba a Vinicius del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Undiin 5per quello che potrebbe diventare il colpo più costoso nella storia del calcio. L’Al Ahli di Jeddah – che milita nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita – tentaJr., giocatore brasiliano del. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Relevo, al calciatore sarebbero stati offerti 200 milioni diall’anno più bonus (perstagioni), dieci volte in più di quello che percepisce attualmente ai Blancos. Fonti vicine all’entourage del brasiliano dicono chesia “felice e motivato” in Spagna, ma – dopo aver rifiutato la prima proposta- ora potrebbe vacillare di fronte ad un’del genere. Il club arabo, appartenente al Public Investment Fund (Fondo Pif), oltre all’ingaggio faraonico potrebbe convincere il calciatore con altre opzioni nel contratto. Sirene arabe perL’Al Ahli fa sul serio per