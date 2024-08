Un mare di eventi a Fondi | serata clou con i Gemelli Diversi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Trasold out, piazze stracolme e applauditissime performance artistiche prosegue il cartellone estivo “Undi”. Lapiù attesa della stagione è in programma martedì 13 agosto quando a calcare il palcoscenico di Piazza De Gasperi saranno i. Un grande concerto dedicato ai cittadini e ai turisti, tutto da vivere e da cantare, nell’ampia cornice dell’anfiteatro. Strano e Thema ripercorreranno oltre 25 anni di grandi successi che hanno fatto sognare generazioni e che hanno segnato indelebilmente gli anni duemila. Un attimo ancora, Mary, Anima Gemella, Tu No: in scaletta ci sono tutti i più grandi successi del gruppo pop rap di Milano rimasti nel cuore di milioni di fan.