Turismo Lombardia boom di prenotazioni | si ‘viaggia’ con i last minute

(Di martedì 13 agosto 2024) Nelle ultime due settimane di agosto e per settembre ilinviaggia coi. Si calcola infatti che l'elevato numero dirilevato tramite le piattaforme di prenotazione di viaggi e alloggi possa portare ad una occupazione alberghiera del 90% proprio grazie alle decisioni prese all’’ultimo minuto’ dai turisti, dunque senza una grande programmazione, sfruttando le offerte che il mondo alberghiero effettua per camere e residence (con relativi servizi) non ancora ‘affittati’ o disdetti. Lo afferma la Regioneche ha analizzato i dati degli afflussi turistici e parla di una nuova costante crescita dopo ilgià registrato nel 2023.