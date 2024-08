Trofeo Berlusconi 2024 Fonseca | Per me Saelemaekers deve rimanere sa fare tante cose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Nessuno dubbio che, per me. Mi piace molto, è un giocatore squadra che samoltediverse, che lavora molto a centrocampo”. Così il tecnico del Milan Pauloai microfoni di Canale 5 sul centrocampista belga, al centro del mercato ma autore di un’ottima pre-stagione con i rossoneri. “Per ora sono più contento della fase offensiva, di possesso – ha risposto a una domanda l’allenatore portoghese -. Sono 5 settimane che lavoriamo, è un modo diverso di giocare difensivamente e abbiamo bisogno di tempo per migliorare, se vogliamo difendere alto e pressare alto lontano dalla nostra porta” Sulla partita: “Nella prima parte abbiamo fatto bene e nei primi 15? del secondo tempo quando abbiamo creato pericoli è stato quando abbiamo recuperato alti la palla.