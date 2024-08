Stazione Vibo Pizzo passeggeri costretti a camminare tra le macerie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – E’ già buio e sono le 20.40 quando idel treno Alta Velocità 9535 di Trenitalia, partito da Torino Porta Nuova e arrivato alladi, in Calabria, vengono fatti scendere tra ledi un cantiere che ricoprono interamente il marciapiede. Viaggiatori di tutte le età con bagagli al seguito che scendono dalla carrozza 11 alla 8 sono cosìad avventurarsi come degli equilibristi su pochi centimetri di cordoletto in cemento rimasti scoperti sul binario a strapiombo, con il rischio di essere sfiorati da eventuali treni in transito, mentre la voce invita adietro una linea gialla inesistente. Alcuni di loro si rifiutano e chiamano il 112. “Per chi ha una certa età ma anche per bambini e persone disabili, è impensabile di poterin unasu pochi cm di cemento in bilico sui binari di notte.