Srm il Panorama economico di mezz’estate | Mezzogiorno l’economia va Online il report

(Di martedì 13 agosto 2024) Pubblicato ildi2024 di Srm, il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo. Il rapporto offre una panoramica sui pilastri socio-economici delin cui emergono decise caratteristiche di convergenza dell’Area a partire dal Pil che, dopo i positivi dati del 2023 (+1,3% vs. +0,9% in Italia), si stima in crescita anche per l’anno in corso. Cresce l’export, aumenta l’occupazione, si rafforza il tessuto imprenditoriale. Le anticipazioni della survey SRM rivolta a 700 imprese manifatturiere del Paese confermano la “grande volontà di investire”. Prosegue il monitoraggio sul quadro finanziario degli strumenti rivolti alle imprese e con l’adozione del Piano strategico della ZES unica si definisce la politica di sviluppo per investimenti e interventi prioritari.