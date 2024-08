Sal Da Vinci droni cinema arte | parte il Ferragosto avellinese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 7 minutiUn fitto programma di appuntamenti dedicati ai più piccini, un sorprendente spettacolo diluminosi, la magia delall’aperto all’ex Eliseo ed un concerto di forte richiamo a Piazza Libertà. Ma anche 4 nuove tappe gratuite alla riscoperta del cuore antico della città nell’ambito del premiato tour guidato “Avellino Sotterranea”, e diverse esibizioni e mostre di artisti locali. E’ tutto pronto per l’avvio degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in occasione delle imminenti festività ferragostane. Il cllone messo a punto dagli uffici di Piazza del Popolo, d’intesa con la giunta ed il sindaco, Laura Nargi, pufficialmente dopo domani, giovedì 15 agosto, con lo Spettacolo deiluminosi, in programma al Piazzale degli Irpini.