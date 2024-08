Protezione civile a Formia Taddeo | Orgoglio per la città

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Sono immagini toccanti quelle che si vedono sui profili social dei tanti volontari delladi, il Ver sud pontino, che stanno lavorando duramente per fronteggiare l’emergenza incendi di questa calda estate. Frasi ed appelli che meritano un’attenzione. L’ultimo – solo in ordine di tempo – risale a domenica, quando il presidente dell’associazione Antonio Tomao ha scritto su facebook: “Oggi giornata infernalela stanchezza inizia a farsi sentire è un mese che non ci fermiamo un attimo”. Grandi sforzi che non stanno passando inosservati al sindaco di, Gianluca, che anzi riconosce: “Il lavoro che stanno portando avanti in questi giorni i volontari della nostraè encomiabile.