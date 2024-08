Paltrinieri annuncio shock | Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Miilladi. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto“. Queste le parole di Gregorio, che sul suo profilo Instagram ha postato una foto dal letto d’ospedale con il braccio sinistro immobile. Il nuotatore italiano, protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con due medaglie conquistate – diventando così il primo italiano a salire sul podio per tre Giochi consecutivi -, ha avuto l’opportunità di fare da portabandiera per ladiinsieme alla schermitrice, nonché fidanzata, Rossella Fiamingo. Pochi giorni dopo il rientro in Italia, però, ecco la doccia gelata:e operazione.