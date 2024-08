Moto gp gran premio d’Austria | circuito e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – Riparte lagp dopo il successo di Enea Bastianini a Silverstone. Il ducatista ha riaperto i giochi mondiali con la doppietta in terra d’Inghilterra e continua il monopolio Ducati che ha i primi quattro piloti della classifica. Comanda Jorge Martin con 241 punti, tre in più di Pecco Bagnaia, caduto nella Sprint di Silverstone, mentre Bastianini è in risalita con 192 punti, davanti a Marc Marquez con 179. La prima non Ducati è l’Aprilia di Maverick Vinales con 130, poi a seguire la Gas Gas di Pedro Acosta con 122. Sembra una lotta tutta interna a Borgo Panigale che si conferma la miglioral mondo con tutte le altre a inseguire. Il calendario estivo prevede ora ilsu cui Ducati è nettamente favorita con sette vittorie nelle ultime nove edizioni.