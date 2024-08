Meloni a Netanyahu | serve cessate fuoco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 12.55 Telefonata della premieral primo ministro israelianoha ribadito l'auspicio di un accordo per ilila Gaza e il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas. Sostegno convinto alla mediazione guidata da Usa, Egitto e Qatar. La premier riconosce il diritto d'Israele all'autodifesa, sottolineando l'importanza di una de-escalation nella regione. Incluso il confine israelo-libanese, dove è presente la forza Onu Unifil, con l' Italia in primo piano.