Lavoro mancheranno 150 mila lavoratori fino al 2030

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Un tasso di disoccupazione ai minimi dal 2008 e un tasso di vacancy ai massimi storici, ma, allo stesso tempo, un mismatch quantitativo tra flussi diin entrata e quelli, più numerosi, in uscita, con un conseguente assottigliamento della forza: da qui al, si prevede un deficit annuo nell’ordine di 150. Difficoltà crescenti per le imprese nel reclutamento dei, in quanto le caratteristiche di quelli disponibili non corrispondono a quelle richieste sotto il profilo delle competenze e della collocazione geografica, che indicano la necessità, oltre che di potenziare le istituzioni preposte a favorire l‘incontro tra domanda e offerta, di politiche di re-skilling e di riduzione del gender gap e del numero dei Neet.