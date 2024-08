Kursk ottavo giorno di combattimenti | la Russia nomina un responsabile L’Ucraina | Nessuna operazione di conquista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Prosegue l’incursione nella regione russa delda parte delle forze ucraine: nuove evacuazioni in corso. Non c’è ancora la conferma ufficiale da parte di Mosca, ma il malumore di Vladimir Putin per ciò che sta accadendo nello avrebbe spinto a non affidare direttamente la risposta ai vertici militari e della sicurezza. Il presidente russo avrebbe quindito Aleksei Dyumin, già consigliere del Cremlino per l’industria della difesa,della risposta militare all’offensiva delle forze ucraine oltre confine.di(ANSA FOTO) – cityrumors.itDyumin, 52 anni originario del, è stato vicedirettore dei servizi di intelligence militare, viceministro della Difesa, membro del Servizio di protezione del presidente (Fpo).