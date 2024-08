Il concerto a Frassinoro Scabini e l’organista Pellini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Questo è un martedì speciale, nel cuore dell’estate e con il Ferragosto ormai alle porte. Ecco allora come trascorrerlo in musica sul nostro Appennino. Lo ’Stabat Mater’ di Pergolesi, l’ ’Ave Maria’ di Mascagni e l’ ’Agnus Dei’ di Bizet sono alcuni dei brani che il contralto Ernestaproporrà stasera alle 21 a, nella chiesa parrocchiale dell’Assunta e di San Claudio, nelche terrà insieme al maestro organista Stefano. Il programma della serata (a cui sarà presente Martino Faggiani, direttore del coro del Teatro Regio di Parma) si completerà con brani di Bach, Vivaldi, Bellini, Nicolò Moretti e Karg-Elert per organo solo. L’appuntamento rientra nel ricco calendario della rassegna ’ArmoniosaMente’.