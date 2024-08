Festa di mezza estate sotto le stelle Ai Giardini Ducali le note di Puccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Un bel dì vedremo arrivare il Ferragosto. Il conto alla rovescia per ladiè ormai agli sgoccioli e – come ogni anno – ecco il nostro vademecum per chi non è partito per le ferie (o per chi è già tornato). Nella pagina a fianco vi offriamo una panoramica sulle iniziative in tutta la provincia, qui invece ci soffermiamo sugli eventi previsti in città: "Anche quest’anno Modena rimane aperta per ferie –linea Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura e al turismo –, con alcune novità, come i Musei del Duomo che si potranno visitare anche il giorno di Ferragosto, o l’installazione immersiva Avia Pervia. E diverse iniziative, in una pluralità di luoghi e di linguaggi, per i modenesi e i turisti". Isaranno il cuore del Ferragosto, all’insegna della lirica, con un omaggio a Giacomonell’anno del centenario.