Così Percassi e la sua Atalanta hanno scippato Brescianini al Napoli e a De Laurentiis Criscitiello

(Di martedì 13 agosto 2024) Le parole di Criscitiello su X che spiegano come l’haale a De Laurentiis: “show: 13 mln al Frosinone per. Contratto al calciatore 4 anni + 1. Il 50% dell’incasso il Frosinone dovrà girarlo al Milan.beffato ad ora di pranzo. Inserimento lampo diche si conferma il leader del mercato italiano“.show: 13 mln al Frosinone per. Contratto al calciatore 4 anni + 1. Il 50% dell’incasso il Frosinone dovrà girarlo al Milan.beffato ad ora di pranzo.Inserimento lampo diche si conferma il leader del mercato italiano @tvdellosport #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 13, 2024 Ilha cambiato all’ultimo momento le condizioni dell’obbligo di riscatto (Sky) Sky conferma che la trattativa tra ile il Frosinone perè saltata.