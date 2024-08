Colonia Varese partiti i lavori per la duna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono stati affidati e verranno completati entro settembre i primi interventi di salvaguardia dellaposta all’altezza delladi Milano Marittima, in area di proprietà comunale.necessari per mettere in sicurezza le rare specie vegetali presenti e la consistenza della, che è "una delle pochissime rimaste nel litorale nord Adriatico – spiega l’assessora con delega al Verde, Federica Bosi –. È un luogo particolarmente rilevante dal punto di vista della biodiversità ed è un’area ecologica di elevato valore ambientale e paesaggistico. È indispensabile proteggerla". E proprio per questo prenderanno il via i"per adottare misure di tutela e di perimetrazione, così come proposto anche dal Gruppo Fai di Cervia, Italia Nostra di Ravenna e Rete di associazioni ‘Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese’ – continua l’assessora –.