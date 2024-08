Cina | Yunnan branco di elefanti a Jinghong 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 ago – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 agosto 2024, mostra degliche giocano in uno stagno nella cittadina di Dadugang, citta’ di, nella provincia sud-occidentale cinese dello. Ildi, che si e’ fatto conoscere per il suo epico viaggio attraverso lo, ha accolto quattro nuovi cuccioli negli ultimi tre anni, indicando una popolazione diasiatici selvatici sana e prospera, hanno dichiarato ieri le autorita’ locali. Attualmente, la famiglia diselvatici si e’ divisa in due gruppi. Un gruppo di 13si aggira ancora nell’area di Mengyang, mentre l’altro di sette esemplari coesiste con 28selvatici di un’altra famiglia nella cittadina di Dadugang, a. (Xin) Agenzia Xinhua