Ciclomercato Lutsenko lascia l' Astana Qazaqstan Team dopo 12 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 - Nel ciclismo la fedeltà nelle squadre, tra scelte tecniche, costi e programmazioni varie, è quasi più difficile che nel calcio. Le eccezioni ci sono, come Alexey, all'fin dal suo passaggio al professionismo: tutto ha una fine, e anche questo legame ormai storico non farà eccezione a partire dalla prossima stagione. I dettagli Dal 2025 infatti il kazako sbarcherà all'Israel-Premier Tech, una delle squadre più specializzate nella 'raccolta' dei corridori non più giovanissimi: basti pensare alla presenza nel roster, tra gli altri, dei vari Michael Woods, Dylan Teuns, Nick Schultz, Krists Neilands, Hugo Houle, Hugo Hofstetter, Simon Clarke, Jakob Fuglsang, Guillaume Boivin, George Bennett, Pascal Ackermann e soprattutto Chris Froome.