Ciclismo dopo 16 mesi Van Der Hoorn torna in gara

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 - I corridori sono noti per la propria massima resilienza, che li distingue da altri sportivi e che li porta a salire in bici in condizioni estreme a livello di meteo ma anche fisiche, tra fratture, escoriazioni e ferite più o meno gravi incapaci di tenerli lontano dalla strada per molto tempo. Ciò però non è sempre possibile, come ha scoperto suo malgrado Taco Van Der. I dettagli Le ultime tracce su strada dell'olandese risalgono addirittura al Giro delle Fiandre 2023: correva il 2 aprile 2023 e nella corsa in cui si imponeva, tanto per cambiare, Tadej Pogacar (davanti a Mathieu Van Der Poel e Mads Pedersen), il corridore dell'Intermarché-Wanty finì sull'asfalto riportando una commozione cerebrale tanto grave da far pensare che senza casco le cose sarebbero andate ancora peggio.