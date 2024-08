Chi può impensierire il regno da Knockouts Champion di Jordynne Grace?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Continua il nostro viaggio verso la rivoluzione femminile, o meglio verso i concetti ad essa appartenenti con l’attuale roster TNA. Vi ho parlato dellaTag Team Division, vi ho esposto un interessante commento dal quale ne è scaturita fuori tutta una serie di possibilità future per la categoria, ora però facciamo ancor più sul serio guardando con attenzione la singleDivision. La domanda da porci è una e una soltanto Chi può strappare dalle mani diilWorldship? Da oltre 200 giorni la “Jaggernaut” è campionessa TNA, lo è dal 13 gennaio scorso quando sconfisse Trinity ad Hard To Kill, da li in poi si sono susseguite tutta una serie di difese contro profili di alto e basso rango.