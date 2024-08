Bolzano autorizza il ‘prelievo tramite abbattimento di due lupi’ venostani | e la tutela?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) di Simonetta Lucchi Esistono animali (selvatici) di diversa categoria, o importanza, anche mediatica. Importante però sarebbe anche il ruolo dei lupi nel mantenimento di un ecosistema. Fondamentale, se sono pochi esemplari, è la loro. In un comunicato stampa diffuso solo il 12 agosto, si apprende che venerdì 9 agosto 2024, il preside della Provincia Autonoma diArno Kompatscher ha firmato un’zione per “prelevare” due lupi in Alta Val Venosta. Tra il 14 maggio e il 21 luglio sarebbero avvenuti nove attacchi di lupi su tre alpeggi nei comuni di Malles e Curon. L’zione, si legge, è stata redatta dagli esperti del Corpo forestale in collaborazione con gli avvocati dello Stato dopo aver tenuto conto del rapporto positivo ricevuto dal centro di osservazione della fauna selvatica e dopo un approfondito esame della situazione giuridica.