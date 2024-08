Assisi celebra San Rufino Il vescovo | Serve entusiasmo Rimettere al centro la famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) "Quello che succede nel mondo ci riguarda sia perché la carità impone a noi cristiani di tenere lo sguardo fisso sui problemi dei fratelli, sia perché risorse importanti vengono investite nell’ industria delle armi piuttosto che in ambiti fondamentali come la sanità". È uno dei passaggi dell’omelia di ieri mattina delDomenico Sorrentino, in occasione della solenne conzione in onore del patrono san; presenti le autorità civili e militari. Un momento per affrontare i temi che attanagliano la società. "La Chiesa – ha detto il– non è un recinto chiuso ma un luogo in cui si raccolgono gioie e dolori dell’umanità".