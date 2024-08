Virtus argento vivo La spinta di Cordinier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) di L’di Isaiaè il primo passo della nuova stagione della. L’affermazione in prima battuta potrebbe sembrare esagerata, ma le prestazioni dell’esterno francese durante i Giochi di Parigi hanno ulteriormente alimentato un dubbio che da tempo aleggiava sulla formazione bianconera e cioè che per un motivo o per un altro il roster degli ultimi due anni non avesse nell’equilibrio la principale qualità e che questo assemblaggio non ideale penalizzasse soprattutto il buon ‘Zay’. Del resto lo stesso Sergio Scariolo non risparmiò critiche alla V nera edizione 2022/23, rincarando così tanto la dose l’estate scorsa tanto da venire cacciato ancora prima che si giocasse la semifinale di Supercoppa.